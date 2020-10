TURISMO

UDINE Questo autunno l'appuntamento raddoppia: le Giornate Fai d'Autunno si terranno il 17 e 18 ottobre e il 24 e il 25 ottobre. Quattro giorni, quattro opportunità per scoprire luoghi speciali del Friuli: villa Ottelio Savorgnan a Rivignano Teor, villa di Toppo Florio a Buttrio, la Cortina e il Castelliere a Gradisca di Sedegliano, il Museo civico delle Carrozze e del giocattolo di Codroipo. Il filo conduttore delle aperture sarà la scoperta del territorio e del paesaggio friulano. Dal 6 ottobre, grazie a una donazione di 3 euro, sarà possibile prenotare la propria visita sul sito www.giornatefai.it. La prenotazione è obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili.

Villa Ottelio Savorgnan si trova ad Ariis, in via Chiesa 10. Si affaccia su un'ansa del fiume Stella ed è immersa nel Parco comunale dello Stella e del Sito di interesse comunitario Risorgive dello Stella. La presenza di una fortezza per la difesa militare del fiume Stella è documentata dal 1267 e, dopo alterne vicende, nel 1339 divenne proprietà di una delle famiglie nobiliari friulane più importanti, i Savorgnan. All'epoca era uno dei centri economici più importanti della zona. I volontari del Comitato di Villa Ottelio Savorgnan accompagneranno i visitatori alla scoperta di questo luogo in cui si narra abbia preso vita la shakespeariana vicenda di Romeo e Giulietta. Turni di visita (massimo 10 persone): 17 e 18 ottobre a partire dalle 10 e fino alle 16.30.

Villa di Toppo Florio si trova in via Morpurgo 8 a Buttrio. È l'antica residenza padronale eretta dai Di Toppo nella prima metà del XVIII secolo come residenza patrizia di campagna. Del complesso fa parte anche il parco, cinto da un possente muro merlato, che conta circa una sessantina di specie tra alberi e piante di provenienza autoctona ed esotica. Turni di visita (massimo 10 persone), il 24 e 25 ottobre, dalle 10 fino alle 16.30. La Cortina di Gradisca di Sedegliano e il Castelliere nacquero in modo spontaneo all'interno delle comunità rurali in epoca altomedievale, che in assenza di altre forme strutturate di difesa, provvidero con esse ad organizzarsi in forma autonoma. Le visite sono programmate per il 17 ottobre dalle 10 alle 16.30; il 18 dalle 14.30 alle 16.30.

Il Museo civico delle Carrozze e del giocattolo di Codroipo, dove è allestita la mostra Tracce. Paesaggio antico in Friuli, si trova a San Martino. Il visitatore potrà immergersi con un tuffo nel passato lungo 44 carrozze e 9 cavalli a grandezza naturale, che avvicina il visitatore alle mode e alle consuetudini della società di fine Ottocento e della Belle Époque. Turni di visita (massimo 5 persone) il 17 ottobre dalle 10 alle 16.30. Il 18 ottobre dalle 14.30 alle 16.30.

