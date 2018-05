CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VILLAGGIO ARCOBALENOUDINE «Udine è stata una città molto inclusiva, e speriamo lo rimanga, perché il rispetto per la persona non è in un programma politico, ma è proprio dell'essere umano».L'auspicio arriva dall'Arcigay Friuli in occasione della presentazione del Rainbow Village, organizzato dall'associazione studentesca universitaria Iris, che verrà allestito il 27 maggio nel parco di Sant'Osvaldo a Udine. L'iniziativa è stata ideata per celebrare la Giornata mondiale per la lotta alla lesbo-omo-bi-transfobia, che cadeva ieri, 17...