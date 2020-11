«I medici di famiglia non devono occuparsi di covid, ma di cronicità e fragilità: Snami lo sta dicendo da mesi, proponendo idonee soluzioni organizzativo-contrattuali», dice Stefano Vignando (Snami), che ieri non ha firmato i due documenti proposti dall'assessore Riccardo Riccardi: l'accordo sui tamponi rapidi e l'intesa per il biennio 2020-2021. «Ho avvertito la segreteria del vicepresidente la sera prima che non avrei sottoscritto per una serie di motivi». I tamponi fatti dai medici di base? «Noi siamo disponibili a tutto, ma non è questo che la parte pubblica e la Regione soprattutto dovrebbe chiedere a noi. A noi medici di base dovrebbe chiedere di gestire le cronicità non covid che oggi a causa della covidizzazione degli ospedali, sono lasciati a casa senza assistenza specialistica. Io ricevo 100 chiamate al giorno. Non voglio che nel mio studio venga una persona sospetta». A Khalid Kussini (Fimmg), che attacca alla luce dei risultati delle elezioni dell'Ordine, Vignando replica, piccato: «Le elezioni dell'Ordine non hanno attinenza con le questioni sindacali. Confondere i due piani è inappropriato e inopportuno. Loro non sono stati premiati perché dicono sempre sì e noi non siamo stati puniti perché diciamo di no. Non c'entra niente». La proposta del suo sindacato, che, ricorda, «nell'ambito dell'AsuFc, ha la stessa rappresentanza della Fimmg» prosegue, era quello di «applicare l'accordo integrativo di continuità assistenziale per reclutare giovani medici a rapporto orario, dalle graduatorie regionali, provinciali e aziendali. I giovani avrebbero così potuto prendersi 12 euro per fare tamponi. Si poteva avere dei medici disponibili a meno di 40 euro all'ora da mettere di rinforzo al dipartimento di prevenzione. Invece, per risparmiare cercano le scorciatoie e la Fimmg ci casca», sostiene Vignando. Lo Snami, dice, non ha sottoscritto neppure l'altro documento perché non sono state accolte alcune sue proposte, come quelle che riguardavano l'indennità per consentire a tutti i medici di famiglia di contare su un collaboratore di studio. «Oggi c'è un budget e lo possono ottenere solo il 45% dei medici di famiglia in regione. Come dire che ci sono cittadini di serie A e di serie B, a seconda che siano assistiti da medici di serie A, che hanno il collaboratore, e di serie B, che non ce l'hanno».

