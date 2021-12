LO SCENARIO

UDINE La sanità friulana non si ferma, neppure alla vigilia di Natale. Come sempre, ma con un impegno in più, che è quello legato al covid. Perché, per parafrasare le parole del direttore generale Denis Caporale, ormai, da quasi due anni a questa parte, in AsuFc (come in tutto il sistema sanitario regionale) c'è un ospedale dentro l'ospedale e un'Azienda dentro l'Azienda: quella che si occupa di ricoveri e interventi normali, e quella che segue il ritmo incalzante della pandemia, in una straordinarietà purtroppo diventata sempre più ordinaria. Oggi, continuerà a funzionare a pieno ritmo l'hub vaccinale dell'ente fiera di Torreano di Martignacco assieme al polo di Gemona e ci saranno «oltre duecento le persone impegnate per le sedute vaccinali della vigilia. A cui si aggiungono i volontari», come ricorda il direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale.

LE VACCINAZIONI

«Per la campagna di immunizzazione AsuFc ha rispettato quanto previsto per le categorie prioritarie, aprendo le altre agende solo dopo. Non abbiamo aperto agende per il lungo periodo, ma sul breve periodo, dando comunque sempre risposte ai cittadini», dice Caporale, in risposta alle polemiche degli ultimi tempi. «Il sistema sanitario, che da due anni è sotto pressione, continua la sua attività anche alla Vigilia di Natale e questo è un messaggio di speranza per superare la pandemia. Sicuramente tutti i dipendenti di AsuFc e anche di tutto il sistema sanitario regionale stanno facendo un ulteriore sforzo, spero sia l'ultimo, per consentire ai cittadini di fare la terza dose di vaccino». «Magari qualcuno dice che il sistema si è fermato, invece non si è mai fermato. Ha continuato nell'ordinarietà e nella straordinarietà». A chi parla delle liste di attesa non rispettate Caporale risponde ricordando lo sforzo immane della macchina sanitaria. «Quando oltre all'ordinario bisogna fare anche lo straordinario, questo è il massimo che possono fare i nostri dipendenti. Ricordo che abbiamo di fatto un'Azienda nell'Azienda: un'azienda che fa l'attività ordinaria e una che fa quella straordinaria legata al covid, con contact tracing, tamponi e vaccini».

IL SISTEMA

Per ora il sistema-ospedale a Udine ha tenuto, grazie alla collaborazione dei presidi-satellite, senza sacrificare troppe sedute operatorie normali alla pandemia che incalza. La situazione delle intensive (che avevano dovuto ricorrere ad un ampliamento con altri 4 posti) si è ridimensionata. «Già martedì - riassume il direttore medico di presidio Luca Lattuada - non avevamo più posti letto ulteriori occupati. Oggi (ieri ndr) siamo a 10 posti su 17 occupati, ma abbiamo comunque un turno disponibile che può essere chiamato per attivare altri posti in qualunque momento». Nei giorni del maggior carico sull'Intensiva covid, AsuFc è riuscita a non tagliare troppi interventi chirurgici normali ricorrendo agli altri poli ospedalieri. «Un infermiere esperto per ogni ospedale spoke ha garantito un turno su Udine». Così da Palmanova-Latisana, ma anche Tolmezzo e San Daniele. In questo modo «abbiamo dovuto ridurre ben poco. A Udine abbiamo perso solo una seduta operatoria».

L'ALLERTA

Ma la guardia resta alta, perché le feste preoccupano. Per le Intensive covid, «manteniamo predisposti i letti in più per poterli utilizzare subito se dovesse servire. Con le feste non si sa mai» dice Lattuada. Le antenne restano alzate per una possibile recrudescenza della pandemia. A ieri alle 15 in terapia semintensiva covid erano «occupati 12 letti su 12, con la previsione che forse un posto si libererà. In Infettive sui due piani 28 posti occupati su 35, in Ginecologia covid 2 posti su 6. In Clinica medica covid 12 letti occupati su 12. Nella Rsa di Gemona 15 pazienti su 34 posti». A Palmanova la previsione era che entro la serata dai 12 pazienti si passasse a 15. «Allo stato attuale - diceva intorno alle 15 Lattuada - nei cinque Pronto soccorso nessuna richiesta di ricovero». «Per adesso, la situazione si affronta. Ma incrociamo le dita. Ci aspettiamo purtroppo che i ricoveri aumentino durante le feste. Fino al 15 gennaio la guardia resta alta. Se superiamo il 15 forse ne usciamo. Inizia ora un periodo critico». Se serve, in AsuFc la macchina è pronta a riattrezzarsi, assicura. Nel periodo più duro, ricorda, «a febbraio siamo arrivati anche a 400 posti covid, oggi siamo a meno di cento». La speranza è di non tornare indietro.

Camilla De Mori

