UDINE Sono stati più di 7.500 gli interventi portati a termine nel corso del 2020 da parte dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Udine e dei relativi distaccamenti territoriali. Un'attività indispensabile, aumentata nettamente nel terzo trimestre dell'anno a seguito della riapertura post lockdown. Rispetto al 2019, complessivamente sono stati più numerosi gli interventi generici, i salvataggi, gli allagamenti e i dissesti statici, questi ultimi cresciuti addirittura tra il 56 e il 59%. Diminuiti invece incendi e incidenti stradali del ben 20%. I dati sono stati resi noti ieri in occasione delle celebrazioni per Santa Barbara, patrona dei pompieri. Ricorrenza quest'anno festeggiata nel comando di via del Popone in forma ristretta, proprio per l'emergenza sanitaria in corso.

«La contingenza in atto non ci consente di poter fare di più ha spiegato il comandante provinciale Alberto Maiolo - ma credo che tutti siano coscienti della delicatezza del momento che stiamo vivendo e della necessità, anche noi, nel nostro piccolo, di essere d'esempio per gli altri, seppur nel tentativo di affrontare positivamente la situazione». Presenti alla cerimonia l'arcivescovo di Udine, Andrea Bruno Mazzoccato che ha celebrato la messa, presenziando poi alla deposizione di una corona d'alloro ai caduti dei Vigili del fuoco, assieme al Prefetto di Udine, al presidente del Consiglio regionale, al sindaco Fontanini, al presidente dell'Associazione nazionale dei Vigili del fuoco in congedo e il presidente della locale sezione dei donatori di sangue.

Sul fronte dell'attività i 269 pompieri in organico hanno operato per il 45% del totale degli interventi attraverso gli uomini in servizio al Comando provinciale, a seguire con gli effettivi del distaccamenti di Cervignano (9,8%), di Cividale e Gemona (8,4 e 8,2 del totale) e Tolmezzo (6,7%). Tra i Distaccamenti volontari spicca quello di Codroipo, con 412 interventi effettuati nel corso del 2020, seguito da quello di Lignano Sabbiadoro, dove si registrano 255 interventi. Sono state effettuate, inoltre, 340 attività ispettive legate a potenziali pericoli (8% in più del 2019) e 135 servizi di vigilanza antincendio svolti durante le attività di pubblico spettacolo e le manifestazioni. I funzionari tecnici hanno preso parte a 179 Commissioni comunali e provinciali di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento, Commissioni esplosivi e Commissioni carburanti.

