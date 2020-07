VIGILI DEL FUOCO

TAVAGNACCO Paura ieri mattina a Tavagnacco, in via della Madonnina, per un incendio che ha riguardato un complesso residenziale di villette a schiera. Erano circa le 9 quando all'improvviso chi c'era racconta di aver visto una colonna di fumo. Poi, si sarebbero sentiti dei rumori forti, «come di esplosioni» e quindi le urla degli inquilini in fuga. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, come confermano i vigili del fuoco di Udine, intervenuti in forze, con tre squadre e un'autoscala dal comando di via Popone.

LA TESTIMONIANZA

«Stavamo facendo colazione, quando intorno alle 9 ho sentito un grande botto - racconta un testimone - ed è venuto su una colonna altissima di fumo nero. Poi abbiamo sentito come delle esplosioni. I proprietari sono usciti da casa urlando. Ho visto almeno cinque persone che si allontanavano precipitosamente. Ho subito chiamato i soccorsi». Sul posto si sono precipitati anche i carabinieri, oltre agli agenti della Polizia locale.

I DANNI

Alla fine, per fortuna, nessuno si è fatto male. Ma, come spiegano i vigili del fuoco che hanno avuto ragione delle fiamme, sono andati a fuoco quattro box auto e un deposito di 60 metri quadri. All'interno non c'erano delle auto posteggiate, ma materiale di vario genere oltre ad una motocicletta e ad un trattorino per tagliare l'erba, che sono bruciati. Danneggiato anche il solaio di separazione fra i garage e i piani superiori di pertinenza di tre villette in linea tutte su un piano. L'abitazione di testa non è stata danneggiata ed è agibile, mentre le altre due, che sono state collegate di fatto in un'unità sola, sono state dichiarate inagibili dai vigili del fuoco, sia per i danni riportati dai solai sia per quelli agli impianti elettrici.

PUNTELLAMENTI

I pompieri sono dovuti intervenire anche per fare opere provvisorie di puntellamento per la messa in sicurezza del fabbricato interessato dalle fiamme, visto che il rogo ha fortemente danneggiato i solai. Sull'origine dell'incendio, sono in corso gli accertamenti del caso.

L'area interessata dal rogo è stata posta sotto sequestro, come da disposizione dell'autorità giudiziaria, proprio per eventuali approfondimenti che potrebbero rendersi necessari. Dalle prime ipotesi, pare che il rogo possa essere partito dai box.

I rumori sentiti dai testimoni, come spiegano i pompieri, non sarebbero riconducibili a bombole, che non sono state rinvenute, ma, forse, allo scoppio di qualche pneumatico, secondo le prime ipotesi.

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

