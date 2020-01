VIGILI DEL FUOCO

SAN GIORGIO DI NOGARO Vigili del fuoco impegnati in forze ieri pomeriggio a San Giorgio di Nogaro, per un incendio che è divampato, per cause in corso di accertamento, all'interno dello stabilimento Taghleef Industries. A quanto riferito, le squadre del comando provinciale sono intervenute sul posto dopo l'allarme intorno alle 16, al civico 46 di via Enrico Fermi, nel centro della Bassa friulana.

Oltre alla centrale di Udine, si sono precipitate sul luogo del rogo squadre dei distaccamenti di Cervignano del Friuli e del distaccamento volontario di Codroipo.

A quanto comunicato dai vigili del fuoco, l'incendio avrebbe interessato un macchinario adibito alla produzione del film in polipropilene, ed in particolare il sistema di evacuazione dei fumi verso l'esterno. È andato a fuoco il rivestimento in materiale coibente che avvolge la tubazione del camino di esalazione dei fumi. Il forte calore che si è sviluppato ha danneggiato per effetto radiante anche una parte del macchinario. Il rogo è stato presto domato dai vigili del fuoco accorsi sul posto. Quindi, sono scattate le operazioni di verifica e messa in sicurezza di tutto l'impianto. All'esame dei vigili del fuoco soprattutto il rivestimento della condotta per accertare che non vi fossero ancora focolai in atto: a quanto riferito, un'operazione lunga e complessa che richiede la rimozione dell'intero rivestimento. I vigili del fuoco, quindi, mettevano in preventivo di prolungare l'intervento anche durante la nottata. Sul posto è arrivata anche un'autoscala dal comando di Udine, per consentire le operazioni. Le verifiche hanno richiesto l'uso di specifiche apparecchiature per il rilevamento della temperatura.

I vigili del fuoco hanno fatto sapere che le cause del sinistro sono in corso di accertamento e che da una prima verifica sembrerebbe che l'innesco sia avvenuto in corrispondenza del ventilatore di espulsione.

