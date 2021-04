Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VIGILI DEL FUOCOPRADAMANO Tragedia sfiorata ieri mattina in una villetta di via Bariglaria a Pradamano. Una famiglia originaria dell'est europeo - composta da madre, padre e da quattro bambini - è rimasta intossicata dal monossido di carbonio. L'allarme è scattato poco prima delle 9. Sono stati tutti soccorsi dal personale sanitario del 118 inviato dalla Centrale Sores di Palmanova. La donna è stata trasportata a Trieste per il trattamento...