Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

RICORRENZAUDINE In crescita gli interventi dei vigili del fuoco in provincia di Udine nell'ultimo biennio. Dal primo novembre 2020 al 31 ottobre 2021 si sono registrati 7.942 interventi di soccorso in provincia di Udine con un 5,2% in più rispetto ai 12 mesi precedenti. Aumentano del 12,9% i soccorsi e salvataggi e del 17,4% gli incidenti stradali. Innegabile l'aumento anche dal 2018. Nel dettaglio i soccorsi e salvataggi sono passati dai...