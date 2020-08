PASSO IN AVANTI

UDINE Fa un passo avanti la nuova area residenziale che sorgerà tra via Quarto e via Bezzecca. Nell'ultima seduta di giunta, infatti, l'esecutivo Fontanini ha dato il via libera all'autorizzazione del procedimento di espropriazione per i tre soggetti privati che non avevano aderito alla convenzione urbanistica inerente al Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata. «Si tratta di una normale procedura prevista dalla legge spiega l'assessore alla Pianificazione urbanistica, Giulia Manzan -, e dopo questo passaggio, si potrà continuare a dar corso all'intervento e ai lavori per l'area residenziale dell'Immobiliare Friulana Nord spa (che era già proprietaria della maggior parte della superficie, ndr)».

Il Pac è stato adottato già nel 2016 (al tempo, quando fu approvato in Consiglio comunale, l'allora opposizione si centrodestra si astenne) e, secondo i documenti pubblicati sul sito del Comune di Udine, riguarda un'area complessiva di circa 28mila metri quadrati suddivisi in sette lotti; secondo le tipologie edificatorie consentite, le nuove abitazioni potranno avere una altezza massima di tre o quattro piani e d'altronde, la proprietà vuole puntare più sulla qualità che sulla quantità degli edifici residenziali. Ovviamente saranno realizzate anche tutte le opere di servizio, dalla viabilità interna (il Pac prevede una strada di collegamento tra le due vie, con una rotatoria interna alla lottizzazione) ai marciapiedi. Diverse saranno poi le opere di urbanizzazione a favore di tutto il circondario: «Sarà sicuramente realizzata un'area verde pubblica attrezzata spiega Manzan -, di circa 6mila metri quadrati, a disposizione di tutto il quartiere; saranno inoltre realizzati parcheggi sia dal lato di via Quarto sia su quello di via Bezzecca, per una superficie di 1.500 metri quadrati e sarà costruita una pista ciclabile che entrerà da via Quarto e proseguirà fino a via Bezzecca, attraversando tutta la nuova area residenziale. Il progetto conclude l'assessore -, potrebbe essere pronto in linea di massima per il 2021».

Udine quindi torna ad essere attrattiva dal punto di vista residenziale; solo qualche settimana fa, Palazzo D'Aronco ha approvato anche la lottizzazione di Borgo Fois ai Rizzi, un progetto risalente a circa 15 anni fa, modificato nel tempo anche per accogliere le osservazioni dei residenti (tra cui quelle sulla viabilità); in quel caso, si tratta di un'area residenziale di 24mila metri quadrati che avrà abitazioni uni e plurifamiliari (invece degli originali condomini previsti); anche lì, sarà realizzata una pista ciclabile.

