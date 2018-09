Videosorveglianza, fondi regionali alla Polizia locale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RIEQUILIBRIOTRIESTE Videosorveglianza, ma anche lettura automatica delle targhe e nuovi automezzi.Sono complessivamente 24 i Comuni del Friuli Venezia Giulia che otterranno a breve i decreti di liquidazioni di fondi per migliorare le strumentazioni e in generale i mezzi delle rispettive Polizie locali, sia se svolte in forma individuale che in forma associata.LA NORMALa dote finanziaria globale, prevista dalla recente legge di assestamento del bilancio regionale 2018, ammonta a 830mila euro. Si tratta di interventi volti a determinare un...