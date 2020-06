UDINE (cdm) «Non è accettabile che un gesto come questo possa essere definito una bravata. Tutta la comunità educante dovrebbe far presente a questi ragazzi che è una cosa grave», dice Debora Furlan, consigliera e segretaria dell'Ordine degli psicologi. Ma cosa dovrebbe fare un genitore? «Tutti gli adulti che ruotano intorno a loro, anche i sindaci, gli assessori, gli insegnanti, dovrebbero dire qualcosa. Non per demonizzare nessuno. Ma bisogna farsi delle domande, chiedersi come stanno crescendo. C'è da fare un gran lavoro. Io non sono per le punizioni. Non mi metto a discutere cosa fa un genitore, ma sono più per rinforzare le parti buone delle persone che per punire quelle non buone. Il mio consiglio? Che facciano cose positive per le donne: che domani regalino un fiore a tutte queste ragazze, che chiedano scusa, che facciano cose con un'idea di rispetto per le donne». Dice che bisognerebbe puntare sulla prevenzione la sua collega Lucia Beltramini: «Il dopo è sempre più difficile. Vicende come queste non vanno banalizzate». Lei cosa direbbe ai genitori? «Di non minimizzare e possibilmente di cercare di trasmettere ai ragazzi la gravità di quanto hanno fatto».

