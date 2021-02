LE CRITICITÀ

UDINE Troppi disagi per i cittadini costretti a fare avanti e indietro fra i Centri di prenotazione e gli ambulatori dei medici di famiglia, per giunta in tempo di pandemia.

A raccogliere le segnalazioni dei sindacati dei medici di base, Snami e Fimmg, è anche la consigliera regionale Simona Liguori (Cittadini): «Il viavai di cittadini tra Centri unici di prenotazione Cup e ambulatori dei medici di medicina generale per un'impegnativa, soprattutto in un periodo di emergenza sanitaria, non può durare a lungo: quali soluzioni verranno adottate dalle Aziende sanitarie per rendere più snelle le procedure per la prenotazione delle visite?», si chiede in una nota la consigliera regionale, in merito alle segnalazioni da parte dei sindacati dei medici di medicina generale apparse recentemente sul Gazzettino. «Sappiamo di cittadini che, dopo essersi recati in più occasioni presso i Cup per fissare l'appuntamento per prestazioni cliniche o strumentali - spiega la rappresentante dei civici - sono stati invitati a ripresentarsi con una nuova impegnativa firmata dal medico di medicina generale perché quella in loro possesso si sarebbe rivelata scaduta. Questo rinvio - continua la consigliera - avrebbe determinato una complicazione nella gestione dei percorsi della salute che non solo ha creato disagi ai pazienti, soprattutto quelli anziani, ma ha anche caricato i medici di ulteriori incombenze». Liguori, dunque, auspica che «essendo l'impegnativa non un atto burocratico ma un atto ufficiale, che mette in stretta relazione medico di medicina generale e medico specialista, si trovi il modo di risolvere al più presto le criticità presentate».

VISITE SPORTIVE

A preoccuparsi delle conseguenze dell'emergenza sanitaria sulle visite mediche sportive è invece il dem Francesco Russo

«Dopo il periodo di chiusura delle strutture medico-sanitarie dedicate allo sport, la parziale riapertura funzionale alle visite per le attività agonistiche è stata avviata dimenticando gli atleti disabili. E così mentre i normodotati hanno le carte in regole per la ripartenza, coloro che hanno delle disabilità restano al palo, privati della possibilità di sottoporsi alle necessarie visite medico sportive», dice il vicepresidente del Consiglio regionale che attraverso un'interrogazione alla Giunta regionale chiede chiarezza sul mancato riavvio delle visite medico sportive per gli atleti portatori di disabilità.

«Già prima dell'attuale emergenza sanitaria ricorda Russo in regione era attiva una sola struttura dedicata alle visite medico sportive agonistiche per atleti con disabilità fisiche, intellettive e relazionali, che si trova a Udine nel presidio ospedaliero Gervasutta. A differenza degli altri centri, riaperti in seguito dell'alleggerimento delle misure restrittive inizialmente imposte a causa del diffondersi della pandemia, questo è rimasto chiuso nonostante la direzione dell'Azienda sanitaria universitaria del Friuli centrale (Asufc) avesse precisamente rassicurato che le visite sarebbero state riattivate a partire dal primo febbraio 2021. La Giunta prenda in carico questa situazione e ponga fine a questa disparità di trattamento».

