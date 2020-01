Viale Venezia, luce verde Approvata la prima rotonda

IN GIUNTA

UDINE Via libera alla prima rotonda di viale Venezia, che sostituirà l'attuale semaforo con via Ternova. Ieri la giunta ha approvato il progetto esecutivo presentato dalla Lidl per la sistemazione dell'incrocio, un piano a carico del supermercato perché inserito negli oneri di urbanizzazione. La rotatoria prevede doppie corsie di immissione dai due rami del vialone e una singola da via Ternova: «Sono previsti attraversamenti pedonali separati e illuminati per garantire maggiore sicurezza ha spiegato il vicesindaco Loris Michelini -, e la creazione di un percorso ciclopedonale sia nella parte nord sia in quella sud, per sistemare una situazione attualmente non definita». Per quanto riguarda i controviali, chi arriva da Santa Caterina confluirà sul vialone per immettersi nella rotatoria, mentre chi proviene da Udine dovrà passare attraverso il parcheggio del supermercato per poi immettersi nella rotonda da quel lato. «Questa soluzione ha continuato Michelini -, renderà più fluido il passaggio. Ci sarà l'abbattimento di qualche albero che verrà sostituito con nuove essenze arboree. I lavori spettano ai privati e penso che abbiano abbastanza fretta di iniziare il cantiere, che durerà circa tre mesi. Nella rotonda, su idea del sindaco e dell'assessore Cigolot, sarà anche inserito il simbolo della città». Quella di via Ternova è la prima rotonda, ma il Comune intende sostituire anche gli altri due semafori del viale.

PALAMOSTRE

Ok al piano di fattibilità firmato dallo studio Avon, per la sistemazione della struttura di piazzale Cavedalis: 2,48milioni l'investimento del Comune, che punta a far partire i lavori entro la fine del 2020. «Sarà ristrutturato il piano interrato dove verranno ricavati alcuni depositi. Ci sono importanti opere di artisti che avranno la possibilità di essere esposti al secondo piano, dove saranno rifatte le parti murarie, impiantistiche e strutturali per realizzare diverse sedi espositive. Al piano terra ci sarà una sala incontri, per le realtà culturali e musicali e, all'esterno, sarà installato un ascensore». Il Comune vorrebbe chiudere l'iter entro novembre e partire con i lavori che dureranno più di un anno.

BALDASSERIA MEDIA

Passo avanti per la sistemazione dell'area antistante la chiesetta di via Baldasseria Media: il proprietario la cederà gratuitamente perché venga realizzato un parcheggio. «A fronte ha detto l'assessore all'Urbanistica, Giulia Manzan -, il Comune si impegna a trasferire tutta la potenzialità edificatoria nell'area contermine, di fronte a via Piutti. Questo risolve una questione annosa e, evitando l'esproprio, si possono risparmiare circa 70mila euro».

Palazzo D'Aronco, poi, ha chiesto 200mila euro di contributi alla Regione per due serie di iniziative: i concerti estivi in Castello e il 250° anniversario della morte del Tiepolo. Infine i vigili avranno di nuovo un cappellano: don Olivo Bottos, parroco di Godia e Beivars nonché attuale cappellano della polizia di Stato.

