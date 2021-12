GARA

UDINE (AL.PI.) Al via la gara per la riorganizzazione complessiva della viabilità lungo viale Venezia. Un mese dopo quella per la realizzazione delle due rotonde in sostituzione dei semafori (agli incroci tra via Mazzucato e via Firenze e tra via Birago e via Gabelli), il Comune di Udine ha pubblicato la procedura per il secondo lotto di intervento, che riguarda tutto il tratto da piazzale XXVI Luglio alla tangenziale, compresi i controviali. L'importo a base di gara ammonta in totale a 1,63 milioni di euro (1,33 quello specifico per i lavori), per cui Palazzo D'Aronco ha ottenuto un finanziamento regionale. Secondo il progetto definitivo (al contrario di quanto previsto nel preliminare), via Mazzuccato rimarrà a senso unico di marcia, per non penalizzare la sosta veicolare e non incrementare i flussi di traffico sull'arteria di dimensioni contenute, ma lungo la strada sarà realizzata la prosecuzione del percorso ciclabile a doppio senso da via Sabbadini. Per quanto riguarda piazzale XXVI Luglio, rimarrà il semaforo verso viale Duodo (l'ipotesi iniziale era di toglierlo) e un altro sarà installato in ingresso da viale Venezia: gli impianti saranno sincronizzati in modo da rendere più fluido il traffico; saranno inoltre realizzate corsie in ingresso ed in uscita dai e nei controviali. Il piazzale avrà due corsie e saranno sistemati i parcheggi vicino al Tempio Ossario, che avranno entrata e uscita dedicati, così da non dover fare retromarcia interferendo con il flusso sulla rotatoria; saranno arretrate le fermate del bus per permettere maggiore visibilità mentre alcuni interventi riguarderanno anche i marciapiedi di viale Duodo e viale Ledra che saranno ampliati. Infine, le fermate del bus saranno rese accessibili ai disabili e gli attraversamenti pedonali lungo il viale messi in sicurezza. Il primo lotto di lavori da 1 milione di euro, invece, riguarda specificatamente le due rotatorie e servirà per risolvere gli annosi problemi di svolta a sinistra e di rallentamenti di cui soffre il grande viale di accesso ad ovest della città. Oltre all'eliminazione dei semafori, verranno realizzati i percorsi ciclabili esterni alle rotatorie; attorno alle nuove intersezioni, inoltre, saranno create delle aree verdi, una sorta di piazzetta, con una parte dedicata a nuove piantumazioni e una parte lastricata. Le rotonde avranno due corsie di immissione per carreggiata e una in uscita, così come sarà una sola sulle strade laterali che vi confluiscono. Dai controviali, si entrerà nella semi- carreggiata della strada principale circa 30 metri a monte della rotatoria e, per facilitare la visibilità e ridurre la velocità delle auto in transito, alla confluenza le corsie del vialone si ridurranno a una.

