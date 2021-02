LAVORI PUBBLICI

UDINE Tra circa un anno partiranno i lavori di restyling di viale Venezia: a inizio 2022, infatti, è previsto l'avvio del cantiere che trasformerà l'accesso ovest della città, puntando su maggiore sicurezza, riduzione della velocità dei veicoli e mobilità lenta. Oltre alla due ulteriori rotonde e alla sistemazione della viabilità su piazzale XXVI Luglio, il progetto prevede la realizzazione di percorsi per le bici lungo i controviali. «Resteranno i parcheggi data la zona ad alta residenzialità ha spiegato ieri in commissione, il vicesindaco Loris Michelini -, ma saranno ridotti in alcuni punti per permettere la realizzazione di fermate dei bus accessibili ai disabili e sicure. Inoltre, per entrambi i sensi di marcia, nella parte sud del viale, saranno realizzate le piste ciclabili mentre nella parte nord ci saranno percorsi misti ciclopedonali sui marciapiedi. Verrà inoltre data continuità alla ciclabilità tra piazzale Cella e il cimitero, con un percorso anche su via Mazzucato (che diventerà a doppio senso di marcia, ndr)».

LE RICHIESTE

Rispondendo al consigliere Domenico Liano (M5S), che in riunione si è fatto portavoce delle perplessità dei residenti, l'amministrazione ha spiegato che il nuovo assetto, con le rotonde tra viale Firenze/via Mazzucato e via Birago /via Gabelli, renderà il viale più sicuro, anche relativamente alle preoccupazioni per la scuola De Amicis (che si trova proprio all'incrocio con via Birago). «Gli attraversamenti pedonali sono stati progettati in due parti con interruzione centrale ha spiegato la dirigente Cristina Croppo -; saranno più visibili e realizzati nei punti di rallentamento dei veicoli e con tecnologie smart che prevedono una maggiore illuminazione al momento del passaggio dei pedoni». Che la viabilità ne uscirà migliorata, è il parere del consigliere di Ar, Marco Valentini («Il viale ha visto numerosi incidenti, anche mortali: è un restyling che va fatto»), ma anche di quello del Pd, Carlo Giacomello (che nel 2017 fu padre del progetto originario delle rotatorie), con l'esclusione di Piazzale XXVI Luglio. Anche quest'ultimo, infatti, cambierà volto: ci saranno due corsie più una di ingresso o uscita e sarà tolto il semaforo verso viale Duodo.

IL COMITATO

Richiesta molti mesi fa, la commissione è anche stata l'occasione per rispondere alla domande del Comitato di Viale Venezia, portate in seduta da Liano: i cittadini hanno chiesto chiarimenti, tra le altre cose, sul perché non si sia usata la soluzione prevista dal Pum (cioè vietare le svolte a sinistra ai semafori), sul parere della Soprintendenza (si tratta di un viale storico) e sugli alberi abbattuti: «Il Pum ha spiegato Michelini -, risale ormai a 10 anni fa, ma nel frattempo traffico e mobilità cambiano. Questo progetto è stato redatto considerando i flussi di traffico e gli ambiti legati al viale. La soluzione scelta ridurrà la velocità delle auto, diminuirà i tempi di percorrenza e l'inquinamento». Croppo ha invece spiegato che la Soprintendenza ha dato parere positivo alla prima rotonda (quella già realizzata) mentre per le altre due verrà interpellata in una fase successiva della progettazione: «Per quanto riguarda gli alberi, ne sono stati tolti 11 per la rotatoria con via Ternova e ne sono stati piantati 13. Per le altre due rotatorie, contiamo comunque di mantenere il saldo positivo, anche perché attorno ad essere saranno create della nuove aiuole dove piantarli». Il progetto costerà complessivamente 2,65 milioni di euro, di cui 1 dal Cipe. Pronto il piano di fattibilità, si sta lavorando al progetto definitivo, cui poi seguirà l'esecutivo e la gara per i lavori. Entro il 2022, l'intervento sarà concluso.

