UDINE Ieri mattina è cominciato l'abbattimento degli alberi per il cantiere della nuova rotonda di viale Venezia. Il comitato Salviamo viale Venezia ha usato la parola «scempio» per definire quanto stava accadendo ieri all'altezza della futura rotatoria (incrocio via Ternova). Gli operai hanno iniziato a tagliare gli undici alberi ai quali i componenti del Comitato si erano legati a inizio anno, «in spregio agli esposti presentati e ai ricorsi al Tar ancora pendenti», rileva il comitato in una nota. Secondo il gruppo spontaneo di cittadini, «sugli alberi in corso di abbattimento» non sarebbero «state eseguite le analisi indispensabili approfondite, come spiega il professionista forestale Angelo Tosolini contattato dal Comitato a valutare la relazione di parte».

La settimana scorsa il Comitato aveva chiamato la forza pubblica in concomitanza con l'avvio dei lavori per la rotonda. La portavoce del comitato Irene Giurovich si chiede come mai la Procura «a fronte della corposa documentazione presentata» non sia intervenuta. «Avevamo incontrato anche il dottore forestale Angelo Tosolini che ci aveva detto chiaramente che su quegli alberi non sono state fatte analisi approfondite sulle condizioni di salute», prosegue. Nella nota del comitato vengono riportate anche le parole di Tosolini, secondo il quale «mancano le prove strumentali su questi alberi, essenziali nelle situazioni più delicate: per evitare malumori è saggio eseguire almeno le necessarie tomografie soniche per stabilire il grado di rigidità del legno e, con un budget appena superiore, anche una prova di trazione». Il comitato ribadisce che chiederà «un risarcimento ai firmatari della delibera di giunta e alla Lidl per ogni albero abbattuto».

