UDINE Sacchi di immondizie abbandonati sotto i portici o sui marciapiedi: le polemiche sulla raccolta ormai tengono banco da oltre un anno. Da quando Palazzo D'Aronco ha deciso il passaggio al sistema del porta a porta, che è quotidianamente oggetto di scontro tra amministrazione, opposizione, cittadini e comitati. Gli ultimi a lamentarsi sono alcuni residenti di viale Ungheria che hanno scritto al sindaco, stanchi dello stato di sporcizia in cui versano le strade del quartiere. «Da mesi segnaliamo, senza risultato, la presenza di rifiuti di ogni tipo lasciati per strada nel nostro quartiere, ma anche in molte altre parti di Udine, sia in centro che in periferia si legge nella mail che hanno spedito -. Siamo esasperati. Mai, a memoria d'uomo, Udine è stata così sporca. Queste sono le foto di oggi, ma ogni giorno ne possiamo raccogliere moltissime altre. Preso atto che l'amministrazione persevera in scelte sbagliate e non corregge il tiro, se non in alcune zone di serie A (per la quali si pensa addirittura a cassonetti interrati), mentre in altre zone (evidentemente di serie B), come la nostra, la spazzatura (compresi i bidoncini) viene lasciata in strada per giorni, continueremo a cercare l'intervento di chi può mettere fine a questa indecenza». La protesta dei residenti è stata subito ripresa dal Comitato Udine pulita-No al porta a porta, che quasi quotidianamente pubblica sulla sua pagina Facebook immagini di sacchetti abbandonati, bidoncini in strada e aree degradate da rifiuti gettati a terra. Anche l'opposizione cavalca la battaglia contro il nuovo sistema di raccolta: «La gestione dei rifiuti di Fontanini è ormai un film comico a puntate ha commentato il capogruppo di Prima Udine Enrico Bertossi, uno dei più feroci oppositori -. Purtroppo il conto non lo paga lui ma il povero cittadino udinese. Prima i bidoncini da sei milioni di euro, poi l'isola ecologica con i cassonetti intelligenti (proposti dalle opposizioni sin dal 2019) ma solo in via Podgora, adesso i cassonetti interrati (avevamo spesso citato Lubiana come esempio da seguire) ma solo in via Mercatovecchio (sono previsti in piazzetta Marconi, ndr). E gli altri cittadini? Paghino la Tari e si arrangino. Poi nel tempo scoprirà che ci sono molte altre vie pedonali che da tempo hanno il problema dei cartoni il venerdì sera. Magari basterebbe dire alla Net di spostare giornata e orari di raccolta così si risolve rapidamente il problema e a costo zero, ma non pretendiamo troppo da uno che non abita nemmeno a Udine».

