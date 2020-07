POLIZIA STRADALE

UDINE Sorpreso mentre viaggiava ad una velocità di 208 chilometri all'ora, ben al di sopra del limite di legge, fissato in quel tratto ad 80 chilometri all'ora. È successo l'altra notte, lungo l'A4. È scattata la maxi-multa. Il trasgressore è stato scoperto grazie all'utilizzo dell'apparecchiatura Provida, un dispositivo installato sull'auto di servizio della Polizia stradale di Udine che misura la velocità di un altro veicolo in movimento sul nuovo tratto a tre corsie tuttora interessato da area di cantiere per il rifacimento del manto stradale con effetto drenante dove il limite di velocità massimo è di 80 chilometri all'ora. E proprio in quel tratto, come detto, un'autovettura di grossa cilindrata con targa estera che viaggiava verso Venezia è stata sorpresa a circolare alla velocità di 208 chilometri all'ora. Immediatamente è scattata la contravvenzione con la sanzione amministrativa ulteriormente aumentata per le ore notturne di 1.130 euro ed il ritiro della patente da 6 a 12 mesi. Trattandosi di targa estera il Codice della strada prevede il pagamento immediato e così è stato, con sistema elettronico, per evitare il fermo amministrativo del veicolo. Il Codice della Strada sanziona più gravemente il superamento del limite previsto di oltre 40 chilometri orari, prevedendo anche la sospensione della patente. La sanzione è poi ulteriormente aumentata se il limite è superato di oltre 60 chilometri orari. A luglio, durante i controlli della Polstrada, sono state ben 770 le contestazioni elevate per eccesso di velocità, e di queste 668 sono state rilevate con l'autovelox.

