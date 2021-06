Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VIAGGIPORDENONE E UDINE Il tema è attuale, e il Friuli Venezia Giulia - terra di emigranti da sempre - lo sente in modo particolare. Sono migliaia, infatti, i cittadini italiani residenti all'estero in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea che allo stato attuale sono praticamente bloccati, senza la possibilità di tornare in Italia evitando la quarantena anche se vaccinati. E tra loro anche tanti cittadini originari del Friuli...