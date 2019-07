Viaggi, oltre 800 consulenze mediche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SALUTEUDINE Febbre gialla, tifo, colera: i viaggiatori friulani vogliono godersi le vacanze senza rischi per la salute. In queste settimane l'ambulatorio di medicina dei viaggi dell'Asuiud ha l'agenda piena e per prenotare una vaccinazione si attende anche un mese. «Da tempo è noto che gli spostamenti per qualunque motivo,turismo, lavoro, studio sono connessi a rischi per la salute - spiega Tolinda Gallo, del dipartimento di prevenzione - Le patologie di importazione sono in aumento, basti pensare alla malaria, alle malattie trasmesse da...