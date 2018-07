CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIABILITÀUDINE Una boccata d'aria per la viabilità cittadina: mercoledì prossimo via Grazzano sarà di nuovo percorribile dalle auto. La ditta infatti sta concludendo i lavori che ne avevano comportato la chiusura e i conseguenti disagi al traffico, ma che servivano per dare un nuovo aspetto alla strada.Partito il 7 giugno, il cantiere ha portato alla completa ripavimentazione in porfido, con l'utilizzo di una nuova tecnica di posa, per evitare la formazione di buche, mediante un sottofondo rinforzato con speciali leganti e aggreganti per...