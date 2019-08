CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIABILITÀUDINE Nuova modifica nella viabilità cittadina: la giunta, infatti, è intenzionata a riaprire un passaggio per le auto che potranno così uscire da via Stringher attraverso piazza Duomo, per immettersi poi nuovamente in via dei Calzolai. L'istruttoria per la nuova rivoluzione viabilistica voluta dall'esecutivo Fontanini è stata analizzata nell'ultima seduta di giunta e ora si attende che gli uffici stabiliscano il posizionamento delle fioriere che delimiterà e indicherà il percorso permesso; una volta deciso il passaggio, il...