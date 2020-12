VIABILITÀ

UDINE Non solo le due nuove rotonde: nel piano di rivisitazione complessiva di viale Venezia a Udine, ci sono anche piste ciclabili, modifiche ai sensi di marcia su via Mazzucato e la sistemazione della viabilità di piazzale XXVI Luglio.

Ieri la giunta comunale ha infatti approvato il quadro economico relativo al progetto sull'accesso ovest della città che ammonta a 2,63 milioni di euro, suddivisi in due lotti: 1 milione per le rotatorie tra viale Firenze/via Mazzucato e via Birago /Gabelli e 1,63 per la riorganizzazione generale, dal piazzale alla tangenziale.

LE NOVITÀ

Per quanto riguarda le rotatorie (ampie 28 metri), la giunta ha scelto corsie miste per i mezzi pubblici e quelli privati e piste ciclabili all'esterno, salvaguardando al massimo le alberature esistenti; due saranno le corsie d'ingresso alle rotonde, mentre quella di uscita è unica. Alcune modifiche saranno apportate anche alla viabilità su via Mazzucato: rilevato il rischio di criticità con l'attuale senso unico su doppia corsia in uscita verso viale Venezia, si è scelto di rendere la strada a doppio senso di marcia, mentre sarà mantenuta la piccola rotonda su via San Rocco e l'attuale senso unico lungo via San Rocco fino a via Sabbadini diventerà a doppio senso; in via Mazzucato, inoltre, sarà realizzata una doppia pista ciclopedonale, in prolungamento da via Sabbadini fino a raggiungere viale Venezia.

VERSO IL CENTRO

Il secondo lotto toccherà anche piazzale XXVI Luglio: via il semaforo verso viale Duodo per facilitare l'uscita dalla piazza, mentre ai nodi più a ovest saranno realizzate le corsie in ingresso e uscita dai e nei controviali di viale Venezia; il piazzale sarà poi percorribile a due corsie più una, esterna, dedicata alle uscite sui rami confluenti: una soluzione che, con il prolungamento delle isole verso l'anello centrale, ha l'obiettivo di proteggere i veicoli in ingresso dal flusso già sulla rotonda. Saranno quindi modificati anche i parcheggi tra il Tempio Ossario e l'ingresso su viale Venezia. Infine, lungo i controviali dell'asse napoleonico (percorribili solo a 30 km orari) saranno allargati i marciapiedi così da realizzare i percorsi ciclopedonali (uno per senso di marcia) e saranno mantenuti i parcheggi. Sono inoltre previste fermate Tpl accessibili anche ai diversamente abili e attraversamenti pedonali protetti. «Sarà un intervento radicale ha commentato il vicesindaco Loris Michelini -, che farà sì che la porta della città a ovest acquisti un ruolo importante anche per la mobilità lenta».

EX CAVARZERANI

Approvato il masterplan che l'Agenzia del Demanio ha presentato al Comune per la sistemazione della ex caserma di via Cividale. «Il documento ha spiegato l'assessore all'urbanistica Giulia Manzan - indica gli interventi programmati che hanno avuto il via libera dalla conferenza dei servizi: nella parte est sarà realizzato ex novo il centro polifunzionale della Polizia di Stato, mentre gli attuali edifici a ferro di cavallo saranno recuperati per un Polo archivistico e, a sud, è previsto un polo uffici. Sarà anche riqualificato il grande parco centrale accessibile alla città. Inoltre, verrà abbattuto il muro perimetrale e sarà sistemata la viabilità interna ed esterna. È un ottimo esempio di collaborazione tra enti e ci auguriamo che il progetto vada avanti più velocemente possibile».

L'investimento complessivo è di 90 milioni di euro, di cui già stanziati da Roma i 40,5 necessari per il polo della Polizia.

IMPIANTI SPORTIVI

Anche l'impianto di via Friuli avrà gli spazi per il terzo tempo: la giunta ha approvato il progetto definitivo da 250 mila euro per la realizzazione di un edificio nuovo con sala da 50 persone, cucina, servizi, ufficio e ripostiglio, e con una piazzetta esterna di ritrovo.

STRADE A NUOVO

Dopo gli interventi nella parte sud e in quella nord della città, nei prossimi due anni sarà sistemata la segnaletica orizzontale e verticale anche nelle aree est ed ovest, per una spesa di 610 mila euro. A breve, l'appalto sarò messo a gara. Intanto, la giunta ha chiuso il conto economico definitivo della sistemazione di via Mercatovecchio costata complessivamente 1.384.171 euro. Sull'importo hanno influito le modifiche al progetto originale (l'introduzione del porfido e la realizzazione di pozzetti elettrici), gli imprevisti in corso d'opera (era stata approvata una variante da 220 mila euro) nonché i costi per la sicurezza dovuti al Covid (circa 24 mila euro).

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA