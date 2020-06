VIABILITA

UDINE Il Consiglio di Stato respinge l'istanza cautelare: la rotonda di viale Venezia può procedere. L'organo della giustizia amministrativa, infatti, riunitosi in camera di consiglio giovedì 18 giugno, ha deciso di non accogliere l'appello con cui due cittadini residenti nell'area coinvolta dai lavori chiedevano la sospensione dell'efficacia della precedente sentenza del Tar Fvg, cui erano ricorsi in primo grado. I due udinesi si erano rivolti inizialmente al Tribunale amministrativo regionale chiedendo l'annullamento della delibera e dei documenti che avevano dato il via libera al cantiere all'incrocio con via Ternova perché, secondo loro, il progetto creerebbe un danno in quanto ridurrebbe l'accesso alla loro proprietà. Lo scorso 14 maggio, però, il Tar aveva giudicato il ricorso irricevibile perché presentato oltre i termini: da qui, la decisione di ricorrere al Consiglio di Stato che, però, non ha accolto l'istanza.

IL SINDACO FONTANINI

«Dopo il Tar, anche il Consiglio di Stato ci ha dato ragione - ha commentato il sindaco Pietro Fontanini - Questo non può che farci piacere, perché abbiamo sempre considerato la realizzazione della rotonda come migliorativo di questa importante e storica arteria cittadina e dell'intero quadrante di Udine ovest. Con questo intervento, infatti, non solo si va ad alleggerire l'impatto del traffico, con una drastica riduzione del rischio di incidenti, ma anche a ridurre l'inquinamento prodotto dal semaforo che oggi costringe gli automobilisti a lunghe attese. Sono convinto che anche i residenti della zona che oggi guardano con qualche perplessità a questi lavori avranno modo di ricredersi e di apprezzare la nuova viabilità».

L'ASSESSORE OLIVOTTO

Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore ai contenziosi Silvana Olivotto che ha evidenziato che «oltre a confermare la sentenza del Tar, il Consiglio di Stato ha indirettamente avvalorato l'attività dell'ente, affermando che non appare d'immediata evidenza e consistenza il pregiudizio allegato' dagli appellanti». Il contenzioso è nato sulla rotatoria, la cui costruzione è in corso, che sostituirà l'attuale impianto semaforico tra viale Venezia e via Ternova, opera a carico del supermercato (rientra negli oneri connessi a un ampliamento concesso anni fa), che sarà formata da doppie corsie di immissione dai due rami del vialone e una singola da via Ternova; per i controviali, chi arriverà da Santa Caterina confluirà sul vialone per immettersi nella rotatoria, mentre chi proverrà da Udine dovrà passare attraverso il parcheggio del supermercato per poi immettersi nella rotonda da quel lato. Il cantiere deve fare i conti anche con i due ricorsi al Tar presentati da Som e Policlinico Città di Udine.

Al.Pi.

