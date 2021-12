VIABILITÀ

UDINE Da strada gioiello del centro storico, in pochi anni via Poscolle è piombata di nuovo nel caos. L'anarchia degli automobilisti e l'incuria nella manutenzione della segnaletica, complice anche il susseguirsi di interventi da parte delle ditte che hanno ristrutturato (e continuano a ristrutturare) gli edifici privati più vetusti, ha mandato in archivio l'intervento di messa a nuovo della pavimentazione della strada che collega il centro di Udine a piazzale XXVI Luglio, con disagi soprattutto per i pedoni,

ZEBRE STINTE

A cadere subito sotto gli occhi sono le condizioni degli attraversamenti pedonali, sempre più invisibili all'occhio dal momento che dopo l'intervento del 2018, durato mesi, la vernice bianca stesa sul porfido del manto stradale per indicare il passaggio riservato a chi deve attraversare la strada è progressivamente andata a scomparire. Poco bianco, sul grigio del porfido, difficile da vedere per gli automobilisti che transitano lungo via Poscolle molto spesso a una velocità eccessiva rispetto alle dimensioni e utilizzo urbano della strada stessa.

A questo disagio si unisce il fatto che nessuno degli attraversamenti pedonali è accompagnato da un'adeguata segnaletica verticale che raccomandi a camion e automobili di rallentare per evitare di centrare chi cerca di passare a piedi da un lato all'altro della strada.

SOSTA SELVAGGIA

A difesa di chi transita sulle quattro ruote lungo via Poscolle va detto che ormai a qualsiasi ora del giorno sui marciapiedi, o accanto, capita spesso di vedere parcheggiati alla selvaggia i camion delle ditte incaricate di consegnare le merci ai negozi e pubblici esercizi presenti in tutto il corso della via, ma anche automobili di privati che, per comodità personale, vengono lasciate in sosta più o meno temporanea per consentire ai conducenti di recarsi in negozi, bar e uffici presenti.

Percorrere via Poscolle, evitando anche gli autobus che da piazzale XXVI Luglio si dirigono verso via del Gelso, comporta spesso uno slalom che rende ancor più difficile notare i pedoni che provano ad attraversare la via lungo i tre attraversamenti pedonali esistenti tra i due passaggi principali, segnalati invece dai semafori, alle due estremità della strada.

IL COMUNE

Al momento pare non aver rilevato i disagi come necessari di una messa in sicurezza. La stessa polizia municipale, che pure con agenti a piedi o di pattuglia in auto, non sembra considerare prioritario segnalare agli uffici comunali preposti un intervento di adeguamento delle indicazioni verticali e orizzontali.

A notarlo, semmai, sono i pedoni, spesso persone anziane o genitori con figli piccoli, che prima di posare il piede dal marciapiede al manto stradale devono fermarsi e badare bene che le vetture in arrivo rallentino la loro corsa.

Loma

