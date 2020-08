VIABILITÀ

TRIESTE Località marine del Friuli Venezia Giulia e del Veneto al top durante i week end estivi. I caselli cosiddetti balneari, infatti, sono quelli che registrano un incremento dei flussi, in uscita, rispetto allo scorso anno. Durante l'ultimo fine settimana (sabato 22 e domenica 23 agosto), il casello di Latisana ha registrato un più 7 per cento nella giornata di sabato e un più 1 per cento nella giornata di domenica. Udine Sud segna l'incremento più vistoso (+ 20% in uscita e + 76% in entrata) a dimostrazione che sono soprattutto i turisti locali a muoversi da e verso il mare e la montagna. In aumento pure San Stino (in direzione Caorle) e Meolo da dove il traffico si dirige verso la Treviso-mare (in entrambi i caselli + 2%). In netto calo i transiti, in uscita da Trieste Lisert (-17%) e Villesse (-39%) i due caselli attraverso i quali passa il traffico diretto verso la Croazia. In questo ultimo week-end di agosto si assisterà alle ultime partenze e alla seconda tranche di rientri (dopo quella del fine settimana precedente). Sull'andamento del traffico peserà, però, il maltempo previsto nelle giornate di sabato e domenica. In considerazione del meteo e, sulla base dei dati registrati da inizio luglio (meno 23% di transiti sull'intera rete il sabato e 18% la domenica), Autovie Venete ha previsto per sabato 29 un flusso compreso fra i 138 mila e i 144 mila transiti, mentre quelli per domenica 23 agosto sono compresi fra i 126 mila e i 132 mila.

La società autostradale ha previsto un rinforzo degli esattori in particolare ai caselli di Latisana, San Stino di Livenza e San Donà di Piave. Tre i presidi di soccorso meccanico: Latisana, Palmanova e Udine Sud. Fondamentale poi il ruolo della Croce rossa italiana incaricata di svolgere i presidi sanitari nei punti strategici dell'autostrada. Ai piazzali di San Giorgio di Nogaro e di San Donà di Piave i volontari della Cri, affiancati all'occorrenza da infermieri, sono pronti a prestare soccorso su indicazione del Centro Radio Informativo di Autovie in caso di incidente. Un primo aiuto indispensabile, attivo durante questa fase di esodo e controesodo dalle 10 alle 20. Autovie ricorda, infine, che è in vigore nel fine settimana il divieto di transito per i mezzi pesanti: dalle 8 alle 16 di oggi e dalle 7 alle 22 di domani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA