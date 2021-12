VIABILITÀ/2

UDINE Pedoni, auto, camion e operai tutti insieme appassionatamente. È quanto si registra lungo via Muratti, che nei mesi scorsi è tornata percorribile al traffico veicolare nei due sensi di marcia con l'apertura del varco che sfocia in via Zanon in seguito all'apertura di un cantiere edile privato che nella vicina via Viola sbarrava la strada alle vetture dei residenti e frontisti.

Un provvedimento temporaneo, era stato assicurato dal Comune a suo tempo, che permane tuttora anche se il cantiere di via Viola ha ormai rimosso impalcature e ostacoli.

Il risultato è che non solo per i residenti, ma anche per chi necessita di percorrere in fretta il tragitto tra il centro e l'anello viario appena esterno, via Muratti continua a essere aperta al traffico e al transito nei due sensi di marcia. Il tutto nonostante ora sia un nuovo cantiere in via Muratti a occupare spazio sul marciapiede e sulla careggiata, mentre proprio di fronte un secondo intervento di ristrutturazione immobiliare necessita spesso dell'intervento di camion di lavoro, parcheggiati sempre nella parte antistante della strada.

Anche qui i disagi per pedoni e avventori dei locali di via Muratti non mancano, specie quando si incrociano lungo la strada due camion provenienti da direzioni opposte, costretti a manovrare di fino per evitare danni.

Ma l'impiego dell'asse via Viola-via Muratti risulta comodo anche a chi non è residente o deve accedervi per lavoro, ma che preferisce arrivare in fretta da piazzale XXVI Luglio a via del Gelso, oppure da via Zanon vuole accedere a via Marco Volpe senza percorrere la parallela via Poscolle, più trafficata e per giunta limitata da semafori.

