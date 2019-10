Via Viola, l'area verde intitolata al poeta friulano Pierluigi Cappello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTITOLAZIONEUDINE (Al.Pi.) L'area verde di via Viola sarà intitolata a Pierluigi Cappello. La giunta ha infatti deciso di tributare un riconoscimento al poeta friulano scomparso il primo ottobre del 2017. Cappello, che ha scritto numerose opere anche in lingua friulana, si era aggiudicato il Premio Viareggio nel 2010 (con Mandate a dire all'imperatore) e il premio Vittorio De Sica per la poesia, nel 2012. «Su richiesta del sindaco, dell'assessore alla cultura Fabrizio Cigolot e mia ha detto ieri l'assessore Alessandro Ciani -, abbiamo...