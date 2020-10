(al.pi.) Il Comune mette a disposizione 80mila euro per i servizi educativi. L'assessore all'istruzione Elisa Asia Battaglia ha infatti annunciato un fondo speciale per le scuole, in questo periodo reso così complesso dal Covid. «Possono farne richiesta gli istituti comprensivi, le scuole paritarie, l'Uccellis e associazioni specifiche che si occupano del doposcuola, come quelle dei genitori ha spiegato - I fondi serviranno a finanziare il doposcuola alle secondarie di primo grado, con attività di svolgimento dei compiti assegnati e di rinforzo per minimo due pomeriggi alla settimana per due ore. Con lo stesso capitolato verranno potenziate le attività di sportello di ascolto all'interno della scuola, rivolte ad alunni, insegnanti e genitori. Si tratta di richieste che arrivano direttamente dai dirigenti e che abbiamo accolto».

PISCINE Per la stagione invernale, riapre la piscina di via Pradamano, con le nuove regole anti-contagio: ammesse sei persone per corsia invece che dodici (con un totale di 24 presenze in vasca) e diciotto negli spogliatoi. «L'impianto è piccolo ha spiegato l'assessore allo sport, Antonio Falcone. Abbiamo comunque deciso di mantenere invariate le tariffe per non colpire le associazioni che avranno un calo negli introiti data la capienza inferiore». La giunta ha deciso che la stessa tariffa sarà legata all'effettivo orario di utilizzo delle vasche e non anche a quello degli spogliatoi. Falcone ha inoltre spiegato che il Comune eviterà di valutare nuove istanze di concessione proprio perché le attuali concessionarie hanno dovuto interrompere i corsi a febbraio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA