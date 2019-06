Via Poscolle in bianco e nero La cena fa chiudere la strada

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CENAUDINE Strada chiusa e bus deviati per la Cena in Bianco e nero. Giovedì 20 giugno, via Poscolle sarà chiusa al transito dalle 14 alle 23.30 per permettere la cena sotto le stelle, all'insegna dei colori della città. Già dal primo pomeriggio, la via sarà addobbata a festa, in collaborazione con l'associazione dei commercianti. La cena vera e propria inizierà alle 20.30 e sarà allietata dalla musica della band Musique Boutique e dal sax di Luca Capizzi. I partecipanti potranno sia portarsi da casa cibo e tavoli (rigorosamente...