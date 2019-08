Via Mercatovecchio, analisi sulle pietre da utilizzare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I LAVORIUDINE La pietra che la ditta userà per la pavimentazione di via Mercatovecchio sarà sottoposta a un'analisi chimica e mineralogica, per verificare la corrispondenza del materiale con i requisiti indicati dal capitolato d'appalto. Segno, forse, che non tutti i dubbi sulla fornitura sono stati fugati. A sollevare la preoccupazione sulla provenienza della pietra era stata la notizia che nessuna delle ditte del Consorzio produttori di pietra piasentina aveva ancora ricevuto l'ordinativo per la sistemazione della strada, nonostante...