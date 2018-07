Via Manin, ticket e polemiche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SOSTAUDINE Non solo via Mercatovecchio, anche via Manin. La sospensione del regime di Ztl riporterà nella via di accesso al centro storico le strisce blu e non tutti ne sono felici. Per parcheggiare lì, infatti, si pagheranno 1,50 euro l'ora. Una conseguenza della riapertura al traffico che non piace a chi in quella via ci abita o ci lavora: i primi, infatti, si erano abituati in questi anni alle strisce bianche senza ticket (dato che la strada era in regime di zona a traffico limitato) e ora, per posteggiare, dovranno pagare l'abbonamento...