ASSEMBLEAUDINE Il Consiglio regionale ha approvato ieri a maggioranza, dopo una settimana di dibattito, il disegno di legge multisettore, il cosiddetto Omnibus, che ha chiuso a 200 articoli, rispetto ai 130 con cui era approdato in Aula. Per la maggioranza, una norma importante ai fini della risoluzione di diverse criticità rilevate dal territorio in più ambiti; per l'opposizione «un autentico minestrone», come l'ha definito il...