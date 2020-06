MISURE COVID-19

UDINE (al) Mentre in Italia si registrano nuovi focolai di Covid-19, in Friuli Venezia Giulia c'è attesa per l'ulteriore ordinanza che il presidente della Regione emetterà nel fine settimana o al massimo lunedì 29 giugno. Il 30 scadrà l'ordinanza numero 17 emanata il 15 giugno e con orizzonte fine mese. Dopo la numero 18, ecco la 19 che interviene sempre in materia di Trasporto pubblico locale, che prevede che a partire da oggi, fermo restando il mantenimento dell'obbligo di utilizzo di sistemi di protezione individuale anche bordo di mezzi e le altre disposizioni contenute nell'ordinanza 18, sia consentita l'occupazione del 100% dei posti a sedere e in piedi a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale. Per tutto il resto non previsto dal testo, l'ordinanza del 15 giugno richiamava quella del 3 giugno, confermandone i contenuti. Ora si attende l'ordinanza 20 che sostituisca quella che a inizio giugno stabilì che le mascherine dovevano continuare a esser adoperate nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all'esterno, in tutte le occasioni in cui non fosse possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi. È stato il documento che ha ridato vita alla nuova normalità, che non sembra aver innescato un ritorno del contagio, stando alle cifre che quotidianamente la Regione fornisce. È in questo scenario che il presidente Fedriga si appresta ad aggiornare le disposizioni che il suo ruolo gli permette. Attese, in particolare, le scelte riguardo all'uso dei dispositivi di protezione individuale ed, eventualmente, rispetto alla ripresa del calcetto e degli sport di contatto. Negli ultimi giorni per discipline sportive è arrivato ancora lo stop del Comitato tecnico nazionale in riferimento alle attività amatoriali o di società sportive. Alcune regioni hanno però deciso diversamente. Ieri il presidente del Veneto ha presentato la sua nuova ordinanza che, in quella regione, dà il via libera, tra l'altro, proprio agli sport di contatto, consente il ritorno dei giornali nei luoghi pubblici, dal bar alle parrucchiere, e interviene sul trasporto pubblico locale per un utilizzo dei mezzi sempre più normale.

PIANO SCUOLE

Dell'intesa informale tra le Regioni e la ministra Azzolina ha parlato ieri l'assessore all'Istruzione Alessia Rosolen, spiegando che sono state date garanzie sui due punti fondamentali che il Fvg per primo ha ribadito come condizionanti per l'espressione dell'intesa: l'aumento dell'organico, soprattutto del personale Ata e dei docenti di sostegno, e ulteriori fondi per i costi di sanificazione ed edilizia leggera che gli istituti dovranno sostenere per garantire la sicurezza della didattica in presenza. «Sono state accolte tutte le osservazioni - fa sapere Rosolen - presentate dalle Regioni in merito alle modalità organizzative ed è stata trovata la sintesi proposta tramite il presidente Bonaccini. Trovo importante che si sia fatta chiarezza sulla governance, grazie all'istituzione di un tavolo molto più agile, organizzato in regione, per l'avvio dell'anno scolastico; è stato chiarito che per l'uso delle mascherine la scelta verrà presa a ridosso dell'inizio della scuola; è stata fatta chiarezza sulla didattica senza distanziamento e verrà esclusa la didattica a distanza, se non per motivi urgenti e indifferibili».

