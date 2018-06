Via libera al ritorno a casa dei vigili udinesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COMUNEUDINE Pigia sull'acceleratore, Pietro Fontanini. Ieri, infatti, la giunta ha approvato la delibera per il rientro dei vigili sotto la gestione del Comune di Udine. Non solo, il testo, oltre a prevedere lo spostamento della polizia locale (ora di competenza dell'Unione territoriale Friuli centrale), sottolinea anche quello che per la nuova amministrazione udinese è un «fallimento» dell'Unione territoriale.La decisione di riprendere gli agenti sotto il controllo diretto di Palazzo D'Aronco è infatti motivato, nel documento, dal fatto...