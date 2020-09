GIUNTA

UDINE Palazzo D'Aronco ha dato il via libera al progetto definitivo per la sistemazione di Casa Cavazzini: sarà pronta per luglio 2021, in tempo per la grande mostra curata da don Alessio Geretti a ottobre 2021. «È uno degli interventi più importanti di questa amministrazione, un fiore all'occhiello ha detto il vicesindaco Loris Michelini -, non dobbiamo fare errori. Ospiterà iniziative di grande portata, da 50 e forse anche 100mila visitatori». L'intervento ammonta a 1,236 milioni di euro: «Sarà rivisto il piano terra ha continuato -, con il bookshop e l'accoglienza mentre al secondo piano sarà ospitata l'esposizione: qui verranno rifatti l'impianto elettrico, per adattare l'illuminazione ai quadri stessi, la climatizzazione e gli impianti di allarme, volumetrico e sensoriale. Ci sarà inoltre un ascensore per movimentare le opere d'arte. A breve avremo il progetto esecutivo, poi andremo a gara». Cambierà volto il tratto finale di via Aquileia, dove passa la ciclovia Alpe Adria che in piazzetta del Pozzo dovrebbe trovare una sorta di approdo: «La Torre caratterizza quell'entrata e quindi va valorizzata ha spiegato Michelini -. Sarà chiuso l'accesso laterale da Piazzale D'Annunzio in piazzetta del Pozzo e tutto il tratto sarà rialzato, in porfido. Verrà rifatta la ciclabilità sul marciapiede e verrà ridefinito e riposizionato il verde. Nello spiazzo, verranno mantenuti tutti i 18 posteggi. A separarlo dall'area del pozzo ci sarà un muretto di circa 60 centimetri dove ci si potrà anche sedere». L'investimento complessivo sarà di circa 150mila euro. È in corso di completamento il primo lotto della sistemazione della Biblioteca e presto partirà il secondo, che porterà alla realizzazione di un ascensore da vicolo Sottomonte fin sotto al Castello. La giunta, però, ha anche approvato alcuni ulteriori lavori per 200mila euro: «In passato ha spiegato infatti il vicesindaco -, non erano stati previsti alcuni interventi come la sistemazione degli infissi. Sarà anche ristrutturato il portone principale, rifatte le passerelle interne e sistemata la scala principale». Infine, la giunta ha anche annunciato diversi interventi su alcune importanti strade cittadine: uno, da 500mila euro.

Mancano ancora alcuni mesi, ma il sindaco Pietro Fontanini ha già annunciato che la giunta mette a disposizione 60mila euro (20mila più dell'anno scorso) per commercianti e associazioni, a sostegno dell'installazione di luminarie e iniziative natalizie.Sale l'importo del contributo. Il Comune si organizza per la riapertura delle 26 palestre. Come ha spiegato l'assessore Antonio Falcone, «ad agosto abbiamo fatto un'istruttoria che stimava una spesa per il Comune di 800mila euro per pulizie e sanificazione, ma non garantiva alle associazioni sportive tempo sufficiente per svolgere le attività normalmente. Abbiamo quindi predisposto un nuovo piano che riduce la spesa a 572mila euro».

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA