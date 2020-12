ISTRUZIONE

UDINE Via libera ai piani per gli edifici scolastici. Le conferenze territoriali di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste hanno approvato i piani triennali dell'edilizia scolastica che riguardano interventi sugli istituti superiori di secondo grado di competenza degli Enti decentrati regionali (Edr). «Come ha messo in evidenza l'ingente stanziamento di risorse approvato la scorsa settimana nella manovra di bilancio, l'edilizia scolastica è una priorità per questa Amministrazione regionale hanno rilevato gli assessori regionali all'Istruzione, Alessia Rosolen, e alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti. Gli stessi assessori hanno specificato che «i piani triennali consentono di delineare una programmazione degli investimenti e delle risorse tra il 2021 e il 2023 necessari, a norma di legge, per consentire agli Edr di approvare i propri bilanci. Si tratta in ogni caso di programmi aperti a variazioni». Il totale delle risorse regionali assegnate agli Edr nel triennio per investimenti ammonta a 44 milioni di euro, cui si aggiungono 5,2 milioni del Fondo sviluppo e coesione a favore dell'ente pordenonese. Il riparto è di 8,1 milioni a Gorizia, 11,7 a Pordenone, 11,4 a Trieste e 17,8 a Udine. A queste cifre si aggiungono inoltre 27 milioni di euro per manutenzioni ordinarie, suddivisi in 3,2 milioni a Gorizia, 6,2 a Pordenone e altrettanti a Trieste, 11,3 milioni a Udine. Il piano triennale può contare inoltre su risorse già a disposizione delle Uti e su stanziamenti statali. Per l'Edr di Pordenone il valore totale del piano triennale edilizia scolastica supera i 30 milioni di euro per una ventina di interventi. L'Edr di Udine ha un fabbisogno di oltre 60 milioni di euro. Previsti interventi per oltre 15,5 milioni tra cui lavori di adeguamento sismico e efficientamento energetico dell'Isis Malignani, lavori di manutenzione straordinaria allo Zanon e allo Stringher e altre opere anche sulle scuole del territorio, da Gemona del Friuli a Latisana, da Lignano a Cividale del Friuli e Tolmezzo.

