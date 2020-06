CONSIGLIO REGIONALE

TRIESTE Con le nuove norme approvate ieri in Consiglio regionale, dove è in discussione il disegno di legge Omnibus, i Comuni non avranno più l'obbligo di aderire agli appalti centralizzati per individuare i soggetti cui affidare alcuni servizi, dallo sfalcio dei bordi delle strade al trasporto degli alunni.

«Solo in ambito di spontanea adesione ha affermato l'assessore di riferimento Sebastiano Callari intervenendo in Aula la Cuc, su cui stiamo lavorando perché sia attrattiva, potrà diventare uno strumento utile ed efficace».

SOSTEGNO DEL PATTO

Un intervento promosso anche dall'opposizione targata Patto per l'Autonomia seppure, hanno evidenziato ieri i due consiglieri Massimo Moretuzzo e Giampaolo Bidoli nel corso della discussione sul tema, l'obbligo che era stato introdotto la scorsa legislatura «lascia uno strascico pesante con la perdita di lavoro per le piccole e medie imprese locali e alcuni casi di forte aggravio di costi rispetto agli anni precedenti per gli enti locali».

Il riferimento è stato, in particolare, alla recente gara per il trasporto scolastico, vinta da una ditta di Lecce per il servizio in 31 Comuni del Friuli Venezia Giulia. «Prima di aggiudicare il servizio in modo definitivo, si facciano tutte le verifiche necessarie sulle credenziali dell'azienda pugliese che gestirà il servizio di trasporto scolastico nei 31 comuni», ha chiesto Moretuzzo, dopo aver informato l'Aula dei gravi disservizi a carico della stessa ditta di trasporti in diverse parti d'Italia. Per questo, ha proseguito il consigliere, in alcuni casi è stato risolto anticipatamente il contratto di appalto.

SCONTRO PD-LEGA

Scambio di vedute al vetriolo, invece, tra la consigliera dal Pd Mariagrazia Santoro e il capogruppo della Lega, Mauro Bordin. La prima è intervenuta sulla gestione complessiva della Cuc, il secondo ha tagliato corto considerando di «non accettare lezioni da chi nella scorsa legislatura sedeva nella Giunta che ha ideato la Cuc e ha contribuito con le proprie scelte al collasso degli enti locali».

ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Approvato a maggioranza il Capo VII riguardante Patrimonio e Demanio, il Consiglio ha proceduto a votare a maggioranza anche le disposizioni contenute nella norma relative a Lavoro, Istruzione, Formazione e Famiglia. In quest'ambito è stato accolto un emendamento presentato da Bordin, che consentirà l'abbattimento della rette dei servizi socio-educativi anche per le famiglie dei bambini di tre anni che, per il compimento del quarto anno di età nel secondo semestre del 2020 o per la frequenza della sezione primavera, non hanno avuto accesso al beneficio.

E proprio riguardo alle attività socio-educative estive, il consigliere Dem Franco Iacop ha rivolto un appello all'assessore alla Famiglia, Alessia Rosolen, affinché la Regione in intervenga in sede di assestamento di bilancio per «garantire finanziamenti diretti al sistema degli enti locali per l'effettiva partenza dei centri estivi, gravati da maggiori spese a causa dell'emergenza Covid». Per Iacop «non è pensabile che il maggior costo del funzionamento dei centri ricada sulle rette, quindi sulle famiglie, né sui Comuni».

NIENTE SCIA E CANTIERI

Con un emendamento della maggioranza al disegno di legge multisettoriale, i titolari di concessione o autorizzazione per l'utilizzo di suolo sono esentati fino al 31 ottobre dalla presentazione della Scia, cioè la segnalazione certificata di inizio attività. Con un emendamento della Giunta, illustrato dall'assessore Graziano Pizzimenti, la Regione stanzia infine un milione a copertura dei maggiori costi nei cantieri pubblici per l'applicazione delle norme anti Covid. Oggi la norma dovrebbe essere votata nel suo complesso.

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA