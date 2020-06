TRASPORTI

UDINE Stop ai posti a scacchiera su treni e autobus. L'ordinanza del governatore Massimiliano Fedriga è entrata in vigore ieri, ma per vederne gli effetti in modo consistente bisognerà probabilmente attendere qualche giorno, anche se, complice il fine settimana di mezzo, non è escluso che già al debutto possano esserci significativi incrementi dei passeggeri. Applaudono, comunque, i comitati pendolari Fvg, che avevano chiesto a gran voce di il ritorno alla (quasi) normalità, seppur con mascherina a bordo, ma senza contingentamento dei posti. I viaggiatori, assieme ai colleghi del Veneto avevano scritto allo stesso Fedriga oltre che al governatore Zaia un appello preciso in questo senso. L'assessore regionale Graziano Pizzimenti già nei giorni scorsi aveva detto che il Fvg avrebbe approfittato di qualsiasi spiraglio. E così è stato. Secondo i viaggiatori friulani si tratta di «una decisione di buon senso, che segue la nostra richiesta del 6 giugno. Tutti i Comitati dei pendolari sottoscrittori della nota esprimono soddisfazione». I pendolari ringraziano Fedriga, Zaia, ma anche gli assessori Pizzimenti ed Elisa De Berti, «destinatari della nostra lettera, che in queste settimane hanno dimostrato grande sensibilità ed impegno, lavorando con metodo per garantire il ritorno alla normalità del servizio tpl». A questo punto i viaggiatori chiedono un passo in più: «La parola d'ordine è ripristinare tutte le corse del programma d'eserizio pre-Covid (attualmente limitato all'80%). Chiederemo a breve la convocazione di un incontro con Pizzimenti e Trenitalia per fare il punto della situazione. Sarà necessario cercare di programmare già, con lungimiranza il servizio da settembre, quando con la riapertura delle scuole torneranno a viaggiare anche gli studenti. All'ordine del giorno ci sono già varie proposte di modifica dell'orario di alcune corse lungo la Udine-Tarvisio. Da luglio auspichiamo che vengano reintrodotte le corse sospese, in particolare quelle serali lungo la Venezia-Udine, la Venezia-Trieste e almeno quelle festive lungo la Sacile-Maniago». I viaggiatori inoltre ritengono «che ci siano le condizioni anche per pensare di riattivare alcuni servizi legati ai treni storici».

LATISANA

Intanto a Latisana il M5S ha organizzato un incontro sul progetto di variante ferroviaria che prevede una stazione, un viadotto ferroviario e uno stradale all'ingresso della città, un'operazione da 367 milioni di euro, dei 1.800 complessivamente stanziati per il potenziamento e la velocizzazione della linea ferroviaria Venezia-Trieste, come hanno ricordato i pentastellati. Un intervento contestato dal comitato Difendere Latisana-No alla variante ferroviaria. «Abbiamo ricordato che il progetto ha come obiettivo da raggiungere il collegamento dei due capoluoghi di regione in un'ora. Dallo studio di prefattibilità mostrato in IV Commissione regionale si dimostra come l'obiettivo sia completamente fallito. Con il solo potenziamento del software e dei materiali si ottengono l'innalzamento della velocità a 200 chilometri all'ora e il 70% di risparmio di tempo previsti (7 minuti rispetto ai 10 del progetto di Rfi) con un costo di circa 200 milioni. In sostanza, costruire ponti, varianti e modifiche di tracciato, espropriare case comporterà un guadagno di 3 minuti e costerà il triplo». E conclude: «A tutti i presenti è parso che l'opzione zero sia quella migliore».

