VIA ETERE E DAL VIVOIl Natale a Radio Onde Furlane si festeggia con una programmazione speciale (frequenze 90 Mhz per la maggior parte del Friuli e 90.2 Mhz in Carnia) e su internet, all'indirizzo www.ondefurlane.eu, in diretta Facebook (www.facebook.com/radioondefurlane/). Torna la Fieste de Vilie della radio libare dai furlans, classico appuntamento del 24 dicembre, quando la sede dell'emittente apre le porte al pubblico per gli auguri. Dalle 9.30 sarà il direttore Mauro Missana a condurre la mattinata in cui si alterneranno gli interventi...