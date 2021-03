Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SVOLTAUDINE Dopo lo stop del cantiere, i lavori per la nuova pista ciclabile di via Cividale ripartiranno dopo Pasqua e saranno finiti per l'estate. Lo scorso novembre, infatti, il fallimento della ditta che aveva vinto l'appalto aveva portato al blocco dei lavori che, però, dovrebbero riprendere tra una ventina di giorni.I FATTI«La ditta precedente, che ha ceduto il ramo d'azienda, ha ottenuto il concordato di continuità l'altro giorno...