Via Cisternini Il mosaico in una nuova installazione

In via Cisternini è stata posizionata la nuova installazione che promuove una storia, un'arte, una cultura identitaria del territorio di Spilimbergo, il mosaico. L'opera è stata installata nell'arteria che collega la Scuola del Mosaico al centro città. Azione, quella di via Cisternini, legata alla progettualità dell'amministrazione comunale di Spilimbergo Città del mosaico, che proseguirà e che ha avuto come momento significativo il festival Mosart, grazie al contributo di molti enti ed associazioni nonché di privati e il sostegno della Regione. Molte delle azioni del festival hanno avuto un seguito anche fuori dai confini nazionali. Il docufilm Tessere, realizzato dal regista Carrieri, docente della Iulm di Milano, è stato proiettato al festival internazionale del cinema di Porto, in Portogallo, a novembre; sarà trasmessa su un canale nazionale televisivo dedicato all'arte. La mostra fotografica i colori del bianco e nero, presentata durante il festival, composta da quarantasei preziose opere, fotografie originali realizzate tra gli anni '20 e gli anni '90 del secolo scorso, che uniscono mosaico e fotografia, come espressioni artistiche e culturali autoctone in cui dialogano attraverso immagini storiche e contemporanee di importanti fotografi, come Antonio Baldini, Angelo Borghesan, Mario Cresci, Francesco Nonino, Francesco Radino, Roberto Salbitani, Carl Shubert; Stephen Shore e Olga Zamperiolo, diventerà itinerante, nel 2020, e sarà ospitata a Trieste, Udine, e Pordenone.

