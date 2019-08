Via Ciconi, la sosta cambia colore: arrivano le strisce blu

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DECISIONEUDINE Nuovi stalli blu a in città. Da lunedì, infatti, si pagherà il parcheggio anche in via Ciconi, dove per aumentare sicurezza e ricambio della sosta, scompariranno le strisce bianche, sostituite da quelle che indicano i posteggi a pagamento. La decisione era stata presa dalla giunta Fontanini a inizio luglio e ora è stata pubblicata la specifica ordinanza che concretizza il provvedimento: con l'inizio della prossima settimana partirà, per ora in forma sperimentale, la sosta a parchimetro anche nel tratto di strada tra...