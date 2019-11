Via Aquileia, la riapertura slitta Il termine ultimo è l'8 novembre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIABILITÀUDINE (al.pi.) Via Aquileia chiusa fino all'8 novembre. Così almeno recita la nuova ordinanza che Palazzo D'Aronco ha pubblicato per permettere la conclusione del cantiere. Il documento proroga quindi il divieto di transito e sosta fino a venerdì prossimo, ma il vicesindaco Loris Michelini spera si possa riaprire prima.Ieri, infatti, ha chiesto alla ditta di fare uno sforzo, approfittando della bella giornata, per portare avanti il più possibile la tracciatura che segna il raddoppio della pista ciclabile. I lavori potrebbero anche...