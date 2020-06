COMMERCIO

UDINE Via Aquileia gioca la carte degli eventi per animare i fine settimana di Udine sotto le stelle. A farsi promotrice delle iniziative è Confesercenti Udine, che nei prossimi giorni stabilirà con negozianti e amministrazione comunale il programma delle iniziative collaterali. Ideata come misura di rilancio nel post emergenza sanitaria per permettere nei fine settimana a bar e ristoranti di occupare le strade il venerdì e il sabato sera e la domenica tutto il giorno, la manifestazione ha debuttato con successo quindici giorni fa in via Poscolle, via Mercatovecchio, Largo dei Pecile, via Gemona e proprio in via Aquileia, dove però l'ampiezza e la posizione hanno reso l'esordio più sottotono rispetto ad altre aree.

Non a caso pochi giorni fa fa lo stesso assessore alle attività produttive, Maurizio Franz, aveva annunciato non solo un ampliamento delle zone coinvolte (probabilmente si unirà via Vittorio Veneto dal prossimo fine settimana) ma anche un potenziamento delle iniziative permesse. «Via Aquileia ha bisogno di una spinta in più. È una strada molto importante per la città ha commentato il presidente di Confesercenti Udine, Marco Zoratti - ma è anche leggermente decentrata rispetto al centro storico e necessita di iniziative per richiamare l'attenzione della clientela». Per questo, di concerto con i commercianti, l'associazione di categoria ha deciso di promuovere una serie di appuntamenti proprio lungo quella strada. «Nei prossimi giorni ha continuato Zoratti -, stabiliremo con negozianti e amministrazione le date e gli orari, per comunicarle in maniera più precisa».

Positivo anche il commento della rappresentante del borgo, Antonella Fierro, del bar Moderno, e di uno degli esercenti, Stefano Zampa, gestore, assieme ai fratelli, dalla trattoria Ai vecchi parrocchiani: «L'iniziativa del Comune è molto bella. Noi però facciamo un po' di difficoltà a decollare. Siamo un po' decentrati, la via è molto lunga e larga. Abbiamo voluto cercare di integrare con altre cose e abbiamo idee interessanti». L'elenco è ampio, gli eventi i più disparati. Si passerà dalla musica alle visite culturali e incontri storici, agli eventi per i bambini, non mancherà il Ludobus, giornate all'insegna della magia per i piccoli, fumettistica, e un vespa raduno.

Come accade da nove anni a questa parte, in Largo dei Pecile il 23 giugno si festeggia la notte più breve dell'anno, quella di San Giovanni. La distribuzione del tradizionale mazzetto, organizzato dalla rete di commercianti di Villaggio dei Pecile, si terrà anche quest'anno (martedì, dalle 18), ma la festa sarà in versione ridotta, senza eventi collaterali. «Gli anni scorsi ha spiegato la promotrice dell'iniziativa Gigliola Savio - il programma era più articolato, ma considerato tutto quello che è successo ci è sembrato opportuno concentrarci sulla sola consegna del mazzetto già composto, per evitare lunghi assembramenti di persone». «Ridimensionare il programma porterà qualche malcontento ha aggiunto Sara Rosso, commerciante del borgo - ma l'intenzione è di preservare la tradizione garantendo la massima sicurezza». Gli organizzatori già pensano al 2021, con l'anniversario dei 10 anni dell'evento: madrina sarà Francesca Maria Fontanel, giovane laureata Uniud che ha da poco discusso la sua tesi di laurea incentrata proprio sul Mazzetto di San Giovanni.

