Via Aquileia Bertossi torna alla carica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAUDINE Enrico Bertossi torna all'attacco su via Aquileia, confezionando un'interrogazione sulla «mancata riapertura» al traffico dopo la fine dei lavori. Bertossi spiega di aver raccolto le segnalazioni di chi, nella strada, vive e lavora. Nell'interrogazione il consigliere segnala che «in via Aquileia, nonostante i noti pasticci sulla segnaletica orizzontale, i lavori essenziali sono da tempo terminati;» e che «comunque la via, formalmente chiusa, di fatto viene tranquillamente usata come parcheggio». Considerando che «le...