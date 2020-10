(al) La montagna pordenonese avrà tempo fino al 15 novembre per delineare due Comunità di montagna, anziché la sola prevista originariamente, in cui confluiranno secondo nuove geometrie gli attuali 23 Comuni delle Uti Destra Tagliamento e Dolomiti friulane e altri quattro enti locali ora fuori dal perimetro. Previste modalità semplificate per la trasformazione della Comunità di montagna Natisone e Torre e per consentire la transizione dell'Uti del Natisone in Comunità. In sintesi sono questi i contenuti della legge approvata ieri dal Consiglio regionale a maggioranza, senza voti contrari e con l'astensione dell'opposizione. Primi firmatari il leghista Stefano Turchet, la forzista Mara Piccin, il consigliere di Fdi Alessandro Basso ed Emanuele Zanon (Progetto Fvg-Per una Regione speciale). La legge, di pochi articoli, rimedia alle evidenti le difficoltà a mettere insieme in un'unica realtà montana del pordenonese tutti i Comuni interessati. Le nuove Comunità entreranno in funzione l'1 luglio, con la contestuale definitiva cessazione d'esistere delle Uti. A questi organismi spetterà la programmazione su ampia scala di interventi per la salvaguardia del territorio e il suo sviluppo sociale ed economico, oltre ai servizi e aspetti amministrativi che i Comuni vorranno trasferire. «Fdi sostiene da sempre la costituzioni di due Comunità di montagna nel pordenonese ha affermato soddisfatto il consigliere Bassi -,con la prospettiva di meno burocrazia e più politiche per la montagna». Il provvedimento «va incontro alle esigenze dei sindaci che l'hanno richiesto», ha affermato Zanon; «abbiamo lavorato per territori che necessitano di un'attenzione particolare», ha aggiunto Turchet.

