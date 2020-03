GLI STANZIAMENTI

TRIESTE Interventi per le aziende che hanno dovuto chiudere e per i lavoratori che sono costretti a rimanere a casa, in seguito alla crisi economica determinata dal Coronavirus. Così si è mossa ieri la Regione: la Giunta ha dato il via libera a ulteriori stanziamenti per negozi e botteghe, all'assessorato al Lavoro è stato firmato l'accordo che consentirà da domani di presentare la domanda per la cassa integrazione in deroga, con moduli e procedure già oggi disponibili sul sito web dell'ente regionale. Non solo. I lavoratori del Friuli costretti alla cassa in deroga avranno la possibilità di vedersi erogato lo stipendio (l'80% dell'ammontare complessivo) in tempi celeri. L'assessore alle Finanze Barbara Zilli e al Lavoro Alessia Rosolen, infatti, si sono già attivate con il sistema di credito delle Bcc e, per le garanzie, con Mediocredito Fvg (sono in corso ulteriori contatti con il sistema bancario) affinché anticipino il dovuto ai lavoratori che ne faranno richiesta. In tal modo si ovvia ai tempi dell'Inps (diverse settimane), l'unico Istituto deputato al pagamento della cassa integrazione in deroga. Nel frattempo, l'assessore alle Attività produttive Sergio Bini sta affinando strumenti per garantire liquidità alle imprese anche attraverso il ricorso a forme di garanzie del credito.

CASSA INTEGRAZIONE

È possibile avere una cifra rispetto alle domande di cassa che arriveranno? «Saranno una valanga, ma sono troppe le variabili in essere per poter dare numeri», risponde cauta l'assessore al Lavoro Rosolen. Il ministero competente ha stimato poco più di 50mila lavoratori per il Friuli, sulla base dei documenti contributivi a disposizione dell'Inps. Stima per difetto, si ritiene però in Regione. La cassa integrazione, infatti, comprenderà moltissime categorie dalla commessa ai lavoratori agricoli, intermittenti e della pesca - ma ci sono fasce che al momento non sono garantite. «I lavoratori, fra cui gli stagionali, senza contratto di lavoro al 23 febbraio elenca Rosolen e di datori di lavoro domestici, come colf e badanti». Inoltre, «siamo in attesa di una risposta rispetto possibilità di concedere la cassa integrazione in deroga alle aziende che abbiano esaurito gli strumenti ordinari», ha aggiunto. Tutti elementi che concorrono ad avere cautela sui numeri dei richiedenti. Di certo l'avvio del provvedimento, che comprende 9 settimane utilizzabili fino al 31 agosto, ha una copertura di 25 milioni, la quota parte regionale di 1,3 miliardi stanziati dal Governo. La necessità potrebbe essere, però, ben superiore. «Abbiamo definito la modulistica per la richiesta di anticipo della cassa in deroga con garanzia di Mediocredito e ricevuto il via libera dalle Banche di credito cooperativo per l'anticipo della stessa misura», conferma Rosolen, ringraziando il presidente della Federazione Bcc Fvg, Luca Occhialini, «per la pronta disponibilità». La Giunta ha dato intanto il via libera, su proposta dell'assessore alle Finanze Barbara Zilli, a 5 milioni per la Protezione civile regionale.

CREDITO D'IMPOSTA PER AFFITTI

Approvato anche un provvedimento, su proposta dell'assessore Bini, che riconosce un credito d'imposta del 20% sui canoni di locazione degli immobili (categoria catastale C/1) per le imprese che svolgono attività nei comparti ricettivi, turistico, del commercio e dei servizi connessi, inclusi esercenti di arti e professioni. Questo provvedimento, che ha una copertura di 7,5 milioni e interviene sui canoni d'affitto di marzo e aprile, integra il 60% di credito d'imposta previsto dal decreto legge nazionale 18/20, portandolo così all'80% e comunque nel limite massimo di 2mila euro.

ACCESSO AL CREDITO

Si chiama tranched cover ed è uno «tra gli strumenti più interessanti» che gli assessori Zilli e Bini stanno valutando «per agevolare l'accesso al credito delle aziende sia delle industrie strutturate sia delle piccole imprese», spiega Bini al termine di un incontro con Neafidi, società cooperativa di garanzia collettiva fidi del Nordest. I tranched cover sono strumenti di garanzia che consentono alle imprese ammesse ad agevolazione di beneficiare di migliori condizioni di accesso al credito. «Stiamo considerando l'ipotesi di ricorrere a Friulia nella gestione di queste garanzie conclude Bini - in collaborazioni con i Confidi».

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

