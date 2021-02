CHIESE

UDINE Sarà avviata una sorta di mappatura degli edifici religiosi che si trovano nel territorio udinese per capire quali abbisognano di manutenzione e in quale misura possano essere necessari degli interventi: questo in considerazione sia della funzione che svolgono sia del patrimonio che spesso custodiscono al loro interno.

L'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, ha incontrato ieri mattina nella sede della Curia di Udine monsignor Sergio Di Giusto, direttore dell'ufficio amministrativo dell'Arcidiocesi di Udine, per avviare un confronto sugli edifici di culto del territorio udinese. L'Amministrazione regionale intende avviare una ricognizione del fabbisogno rispetto alle esigenze di manutenzione degli edifici di culto del territorio udinese, ha riferito Pizzimenti, precisando che non si tratta solamente di edifici che rappresentano un punto di incontro importante per la funzione che svolgono; molti di questi luoghi sono vere e proprie opere d'arte da conservare e tutelare quali fondamenti della nostra storia e del nostro patrimonio culturale e che pertanto meritano un'attenzione particolare, ha concluso l'assessore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA